Арестович объяснил, почему Путин никогда не смог бы 'взять' Киев

У армии страны-агрессора изначально не было ни единого шанса "взять" украинскую столицу Киев. Российское военное командование привлекло к атаке на этот город слишком мало войск.

Такое мнение высказал советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью на Youtube-канале "Центр", опубликованном в воскресенье, 10 апреля. По его словам Россия направила в Украину 200 тысяч человек, их раскинули по девяти оперативным направлениям, Киев было одним из них.

Теоретически, на каждое направления отправили по 25 тысяч войск.

"По военной науке – это надежно взять такой город как Радомышль (населенный пункт в Житомирской области, 14 тысяч населения. – Ред.) с уличными боями", – сказал Арестович.

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В то же время, по его мнению, россияне могли бы взять девять городов, соразмерных с Радомышлем, но никак не Киев.

"Если бы они приехали 200 тысячами только под Киев, то они бы его не взяли. Они бы его существенным образом разрушили, но Вооруженные силы тоже не стояли бы на месте. Они бы атаковали тех, кто атакует Киев", – добавил он.

При этом советник главы ОП добавил, что, по его мнению, для России война, которую страна начала в Украине, "не имела никаких позитивных вариантов".

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские солдаты оказали жестокое сопротивление россиянам в аэропорту Гостомеля и их атака на Киев захлебнулась. Успех в этой схватке сорвали планы блиц-крига РФ по захвату столицы в первые же часы войны.