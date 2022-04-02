Арестович объяснил, почему оккупанты не могут взять Киев, и назвал самые 'горячие' направления

Оккупационной армии РФ не хватает личного состава, чтобы атаковать украинскую столицу Киев. В то же время захватчики пытаются перебрасывать свои силы из Киевщины в Изюм Харьковской области.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире телемарафона. По его словам, самими горячими направления фронта сейчас являются Мариуполь, Черниговщина, зона ООС и Харьковщина.

"Чтобы атаковать Киев, россиянам нужно перебросить сюда 30-50 тыс. личного состава, а это невозможно, потому что общий его контингент в Украине составляет 70 тыс. То есть им нужно полностью набирать армию из других стран", – выразил убеждение он.

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Арестович добавил, что в Киевской области подразделения путинской армии отошли от Броваров. Силы обороны Украины освободили Иванков и Чернобыль – единственный путь наступления оккупантов из территории Беларуси.

"Сегодня наши войска выгонят их еще дальше, так что мы сможем сказать, что освободили Киевщину вплоть до беларусской границы", – подчеркнул советник главы ОП.

Вместе с тем добавил, что ВС РФ пытаются перебросить свои силы из Киевщины в город Изюм. Со своей стороны украинские войска совершают тактическое контрнаступление на юге.

"Сложная ситуация на Черниговщине и в Мариуполе. В последнем продолжаются уличные бои. Относительно юга – особенно сложно в зоне ООС и на Харьковщине. Оккупанты пытаются перебросить войска из Киевщины в Изюм со стороны Белгорода, но постоянно остаются без горючего, ведь в Белгороде происходит что-то странное, почти Чернобаевка", – объяснил Арестович.

По данным Генерального штаба ВСУ, оккупанты готовят наступление на трех направлениях – Слобожанском, Донецком и Луганском. Кроме этого, РФ ищет боевиков-добровольцев, готовых воевать против Украины.

При этом группировка войск ВСУ на Донецком и Луганском направлениях за прошедшие сутки отбили 9 атак врага. Защитники уничтожили восемь танков, 44 ББМ, 16 машин и 10 артиллерийских систем.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Черниговской области Силы обороны Украины пополнили запасы бронетехники. Ее, убегая от наших защитников, покидали оккупанты.

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