Арестович о зверствах оккупантов на Киевщине: женщин насиловали, после чего повесили

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что оккупанты перед убийством издевались над украинцами в Киевской области. По его словам, количество жертв под Киевом идет на сотни.

Также известно о множестве случаев изнасилований. Об этом Арестович рассказал в эфире YouTube-канала "Фейгин Live".

Арестович отметил, что российские оккупанты насиловали женщин под Киевом, а затем повесили их. Кроме того, многие погибшие были найдены с завязанными за спиной руками.

"Убийства были массовыми, 410 тел вывезли на сегодняшний момент. Это только из Ирпеня. Это те, что лежали на улицах. Это изнасилованные женщины, которых потом повесили. Это убитые дети, расстрелянные просто на улицах люди. Множество, десятки человек, а некоторые специалисты обобщают и говорят за сотни тел, у которых связаны руки и убитых в затылок. Представители местной власти, просто люди. Они убивали, а когда видели кого-то на улице, немедленно пытались догнать и расстрелять, потому что они свидетели", – рассказывает Арестович.

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Напомним, ранее Алексей Арестович заявил, что российские оккупанты начали совершать массовые убийства под Киевом после того, как поняли, что наступления на столицу не будет. При этом уже известные воинские части РФ, виновные в этих преступлениях.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, 31 марта ВСУ освободили от российских оккупантов Бучу Киевской области.

В городе обнаружили братскую могилу с 280 погибшими людьми. Кроме того, прямо на улицах лежат жители со связанными руками, застреленные солдатами РФ.

Украинский телеведущий и журналист Дмитрий Комаров показал на видео, как теперь выглядит Буча. Он заснял командный пункт российской армии, дома людей, в которых базировались оккупанты, улицу, на которой валяются вещи украинцев.

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс назвала зверства оккупантов в Буче "отвратительными". Важно отметить, что подобные преступления зафиксированы и в других н.п. Киевской области.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк посвятил гневный пост преступлениям российских нелюдей в Буче, Ирпене, Гостомеле. Он спросил у иностранных партнеров, бояться ли они и дальше "спровоцировать и обидеть" Москву.

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