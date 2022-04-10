Арестович о второй фазе наступления России: продвижение врага останавливается, готовятся пути к отходу

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал о второй фазе наступления –большом сражении за Донбасс. Оно длится уже пять суток, по основным направлениям Вооруженные Силы Украины остановили продвижение врага.

В частности, это касается южных регионов. На севере – сборной армией РФ взят Изюм, но дальнейшее наступление остановлено ВСУ, рассказал Арестович в эфире единых новостей.

По его словам, через 1-3 недели армия Российской Федерации может ввести на Донбасс второй эшелон в количестве до 20 батальонно-тактических групп.

При этом стратегические силы враг бросает на захват Мариуполя, но уничтожается обороной ВСУ.

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"Победа РФ в Мариуполе и зоне ООС под большим вопросом", – констатировал Арестович.

Советник главы ОП также прокомментировал ситуацию на Херсонщине, отметив, что на данный момент там сложная гуманитарная ситуация, а также референдум РФ.

"Враг пытается держать Херсон, но готовит путь к уходу. Рота армии РФ утрачена в наступлениях на Александровку", – рассказал Арестович.

Также, по его словам, на стратегическом аэродроме Мелитополь – логистическом и операционном сверхважном узле – ВСУ 4 раза уничтожали врага.

Напомним: накануне Арестович сообщил, что на Донбассе уже несколько суток идет первый этап наступления войск РФ – оккупанты пытаются атаковать с севера, с юга у них не получается. В то же время враг ожидает прибытия подкрепления – десяток батальонно-тактических групп.

По его словам, "дальневосточное" подкрепление оккупантов еще не добралось к позициям для наступления. В то время как российские войска, выведенные с севера нашей страны, еще не готовы наступать.

Как сообщал OBOZREVATEL, Арестович заявил, что российские оккупанты пытаются прорваться на нескольких направлениях, но удачи противник не имеет. Также продолжаются бои за Мариуполь.