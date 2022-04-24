Арестович о провале "кадыровцев" под Киевом: был очень неприятный разговор с Путиным
После провала своих войск под Киевом глава Чечни Рамзан Кадыров имел "очень неприятный разговор" с президентом РФ Владимиром Путиным. Он касался реальной боеспособности "кадыровцев".
Об этом рассказал советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью изданию "Медуза". Он уточнил, что в Буче под Киевом насчитывалось около 10,5 тысячи солдат Кадырова.
"И примерно столько же было под Мариуполем. Какая часть из них туда из-под Киева приехала, а какая была отдельно – сложно сказать. В целом можно сказать, что их было около 25 тысяч – не только из Чечни, а в целом из кавказских республик", – рассказал Арестович.
По его словам, не менее пяти тысяч кадыровцев погибли или были ранены. Изначально перед ними стояла задача захватить Киев. Однако Вооруженные Силы Украины накрывали кадыровские колонны артиллерией и авиацией, уничтожая по 30-40 боевых машин за раз.
"Они и в наземные засады попадали, и наш спецназ их очень сильно "почикал". Настроение у них сразу упало – еще, по сути, не вступая с нашими войсками в бой, просто от авиации и от артиллерии. Потом, по нашим данным, у Кадырова был очень неприятный разговор с Путиным по поводу реальной боеспособности", – сказал советник главы ОП.
После провала в Киевской области кадыровские войска перебросили в Мариуполь. Их лидер лично приехал туда, чтобы "вдохновить", за что и получил звание генерал-лейтенанта от Путина.
Алексей Арестович также обратил внимание на "смешные видео", которые снимают кадыровцы, показывая, как они "якобы воюют". Даже обычным журналистам понятно, что они являются постановочными.
"Они движутся в третьем-четвертом эшелоне – чтобы посниматься, чтобы что-то изобразить. В отдельных боевых эпизодах, не очень напряженных, они принимают участие", – рассказал Арестович.
Он добавил, что после запрета TikTok в России "кадыровское подразделение в принципе не боеспособно".