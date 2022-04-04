Арестович о побеге армии РФ из трех областей Украины: добиваем остатки и гоним за пределы госграницы

Вооруженным силам Украины удалось выгнать преступную русскую армию из трех областей Украины – Киевской, Сумской и Черниговской. Остатки оккупационных подразделений украинские защитники добивают и гонят из страны.

Об этом на брифинге вечером 4 апреля сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович. Видео доступно на Youtube (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"Если смотреть на Киевскую, Сумскую области и почти всю Черниговскую, их противник оставил. Остатки мы добиваем и гоним за пределы государственной границы Украины", – сказал Арестович.

Он добавил, что ныне враг накапливает силы и будет пытаться оцепить наши войска в зоне ООС и Мариуполе, а также, вероятно, продолжит наступление на Харьковщину. В то же время Арестович подчеркнул, что противнику не удастся этого сделать.

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"Общая обстановка на фронтах характеризуется тем, что противник несколько потерял наступательный потенциал и сейчас занимается пополнением, перебрасыванием, перегруппировкой своих войск с попыткой продолжить наступление в районе зоны ООС, в Мариуполь, в районе Харьковщины", – сообщил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, защитники Украины в течение 4 апреля отразили 7 вражеских атак в Луганской и Донецкой областях. Российские оккупанты понесли значительные потери.

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