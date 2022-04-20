Арестович дал прогноз, сколько могут длиться активные боевые действия и позиционная война

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает, что активная фаза наступательных действий войск России в Украине продлится максимум до 9 мая. Дальше россияне пойдут на переговоры.

В интервью "24 каналу" Арестович отметил, что война, начатая Россией в Украине, может закончится в течении нескольких месяцев, если в скором времени прибудет вооружение от западных партнеров.

"Сценарий вполне может быть такой – до 9 мая они сдохнут, не смогут больше активно наступать, а может это будет и раньше", – сказал он.

Арестович добавил, что дальше может быть так называемая позиционная война – длинная и сложная, как для Украины, так и для самой России. Эта фаза российского вторжения может длится до июля.

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По мнению советника главы ОП, после поражения в активной фазе наступления на Донбассе, россияне станут "шелковыми", пойдут на переговоры.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Арестович сказал, что в Кремле уже признали, что Россия проиграла развязанную против Украины войну, которую там называют "спецоперацией". Сейчас российские оккупанты решают, каким образом подвести россиян к осознанию данного факта и как назвать провал "второй армии мира".