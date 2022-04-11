Арестович дал прогноз, когда российские оккупанты начнут вторую волну наступления на Донбасс

Страна-агрессор РФ начнет вторую волну наступления на Донбассе ориентировочно через 2-7 суток. За это время туда должны прибыть подразделения оккупационной армии, переброшенные с севера Украины.

Такой прогноз озвучил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в передаче российского правозащитника Марка Фейгина 10 апреля. По его словам, сейчас враг продолжает скапливать силы на востоке Украины.

"Сроки (нового наступления, – ред.) разные: от двух-трех суток до семи. Где-то в этот период должны попереть эшелоны, приехавшие из России, переброшенные с севера", – рассказал Арестович.

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По его словам, российское командование отметилось в нынешней войне против Украины тем, что вводит свои силы частями "с нездоровым нетерпением в стиле "надо же что-то делать".

Советник главы ОП добавил, что оккупанты пытаются пройти в Угледар Донецкой области, но безуспешно. Также враг продолжает "давить" Мариуполь.

Кроме того, Арестович рассказал, что россияне "героически сходили" в наступление в районе села Александровка возле Новой Каховки на Херсонщине, в результате чего "положили свою роту".

"Видимо для того, чтобы обозначить направление движения: это правый берег Днепра, туда на север, чтобы мы перебрасывали силы, боялись и не особо атаковали на юге. Потому что мы там лезем вперед на юге", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Алексей Арестович спрогнозировал военные столкновения с Россией каждые пять лет. По его словам, Украина превратилась в новую Запорожскую Сечь.

Напомним, в МВД Украины подтвердили, что масштабное наступление РФ на Донбассе началось. Враг начал переброску сил и техники на территорию так называемых ОРДЛО, однако глобальных военных действий там сейчас нет.