Аналитики назвали подразделения войск РФ, отличившиеся особой жестокостью в Украине

Жестокое поведение по отношению к мирному населению, которое проявили военные РФ в Украине, – систематическое явление, которое распространено в целом во всей путинской армии. Но чаще всего зверствами выделяются подразделения десантников из Пскова и Костромы.

О таком факте относительно преступлений российских военнослужащих говорится в материале Conflict Intelligence Team (CIT). Эта группа независимых аналитиков российского происхождения занимается расследованием событий, происходящих в зоне вооруженных конфликтов.

"Есть ощущение, что по убийствам мирных жителей ситуация сильно разнится в зависимости от регионов. От того, находится тот или иной населенный пункт в тылу или нет, и как давно он в тылу или на линии фронта", – объясняют авторы.

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Они напомнили о зверствах, совершенных российскими оккупантами в поселке городского типа Бородянка на Киевщине. В частности, подчеркнули, что там мирные люди "в основном погибали" от вражеских обстрелов жилых зданий и попадания снарядов. Тогда как пыток и расстрелов со стороны оккупантов в поселке якобы было меньше.

"Вероятно, причина в том, что Бородянка давно была в тылу, и российские военные воспринимали этот населенный пункт как свой тыл, как более спокойное место", – предположили в CIT.

Вспомнили аналитики и Бучу, находившуюся на передней линии фронта. Они отметили, что в городе постоянно были обстрелы, попадания по позициям российских военных.

"Их убивали из артиллерии, им приходилось отстреливаться и вести какие-то позиционные бои. Поэтому они вокруг себя в каждом человеке видели наводчиков и корректировщиков артиллерии, каждого считали за "нациста-бандеровца", – говорится в сообщении.

Авторы статьи предположили, что по этой причине в украинских городах, которые были долгое время на передней линии фронта под войсками РФ, случаев казней мирных жителей больше.

"Похожую ситуацию мы сейчас видим в Мариуполе, где начали вводить какие-то пропуска для мирных жителей, которые позволят им ходить по улицам. С одной стороны, это беспредел, а с другой – все же все же лучше, чем когда ты выходишь на улицу, едешь на велосипеде, по тебе стреляет БМД и убивает", – выразили убеждение в CIT.

Отметим, что на самом деле российские оккупанты ударили по жилому сектору города-героя Мариуполя, куда накануне открыли доступ гражданским. В сети появились соответствующие кадры последствий атаки.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине за две недели после открытия специальной телефонной линии для оказания психологической поддержки жертвам оккупантов обратились 400 человек, переживших сексуальное насилие со стороны российских военных. Большинство звонков поступило от жителей освобожденных районов Киевской области.