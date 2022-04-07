Американские разведчики считают, что смогут идентифицировать российских военных, зверствовавших в Буче – CNN

Высокопоставленный чиновник, управляющий разведкой США, заявил, что американские специалисты смогут идентифицировать военные подразделения РФ, устроившие бойню и геноцид в Буче Киевской области. На сегодня для разведывательного сообщества Штатов этот процесс является одним из гланых приоритетов.

Об этом сообщил CNN. На данный момент спецслужбы США пытаются определить, в какой именно момент были произведены массовые пытки мирного населения.

"Используя соответствующие инструменты, мы ищем возможные признаки того, что во время зверств в Буче находилось более одного подразделения или группы российских боевиков. Важно понять, совершались ли военные преступления, когда одно российское подразделение отступало, а другое входило в город под Киевом", – подчеркнул чиновник.

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Сбор и анализ материалов по Бучанской резне проводятся с момента широкого резонанса в международном сообществе, вызванного, в первую очередь, подлинными снимками с места трагедии. Штаты в данном случае выступают как независимое государство, способное подвести ответственность виновных под конкретные статьи для трибунала в Нюрнберге.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в сети нашли страницу 20-летнего оккупанта Михаила Ткача, который участвовал в Бучанской резне. Нелюдь настолько оскотинился, что на все комментарии с осуждением своих действий угрожал вернуться в Украину и продолжить свои кровавые расправы;