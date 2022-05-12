Американские гаубицы М777 ВСУ уничтожили российскую 'Акацию': Бутусов показал первое видео 'работы' оружия

Вооруженные силы Украины уничтожили самоходную артиллерийскую установку (САУ) "Акация" российских оккупантов. Для этого они задействовали гаубицы М777А2, которые нашей стране передали США.

Об этом сообщил украинский журналист Юрий Бутусов. На своем YouTube-канале он опубликовал видео работы М777 с боевых позиций на востоке Украины (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

"Чрезвычайно высокая точность, качество, эффективность. Современные боеприпасы, современная пушка, большие потери для российской армии. Эффективность огневого поражения очень высокая", – так описал работу гаубиц Бутусов.

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Он отметил, что она попадает в цель с первого удара с очень высокой точностью.

Журналист показал кадры работы украинских воинов по артиллерийской батарее захватчиков. Несколькими меткими ударами из гаубиц М777А2 после корректировки огня наши защитники нанесли потери оккупантам.

Вражеская САУ была превращена в металлолом.

Как сообщал OBOZREVATEL, ВСУ уже применяют против российских оккупантов артиллерию, которую передали нашей стране партнеры из стран НАТО. В частности, на востоке страны по войскам РФ успешно работают 155-мм гаубицы M777, которые отправили Украине США.