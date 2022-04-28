Алексашенко: мы что, не знали, что Путин – убийца? Знали

"Вся Россия прогнила, сверху донизу, почему с армией должно быть иначе? Рыба гниет с головы", – такой ответ на вопрос, почему русские солдаты оказались мародерами, которые тащат из домов украинцев все, что подвернулось под руку, дал известный российский экономист и оппозиционер Сергей Алексашенко.

Став гостем авторской программы шеф-редактора OBOZREVATEL Ореста Сохара "Орестократия", он подробно объяснил, почему российская армия проявила себя в Украине как воры и бандиты, а не как военнослужащие.

По словам Алексашенко, такое поведение русских солдат его не удивило: "Мы что, не знали, что Путин – убийца? Знали. Немцов, Навальный, Политковская – и дальше по списку. Огромное количество известных имен, а сколько неизвестных? Мы что, не видели, что путинские солдаты творили в Сирии? Видели. Или мы не видели, что они творили в Грозном, в Чечне? Поэтому сказать, что мы увидели что-то, принципиально иное… К сожалению, все худшие качества, которые можно было найти в российском народе, в русском солдате, Путину удалось как-то вытащить на поверхность. Поразительное свойство – вытащить самое мерзкое, что есть в человеческой душе".

Видео дня

Удивить армия РФ смогла лишь тем, что "оказалась абсолютно небоеспособной". "Но слава Богу, что она такой оказалась", – констатирует Сергей Алексашенко.

По мнению эксперта, российские генералы пытаются проводить войну 1943–1944 годов: "Те же тактические построения, танковые клинья, 10 сталинских ударов с разных сторон… При этом – никакой логистики, связи, никакой координации между разными подразделениями. Никакой инициативы в тактических группах, которые, в принципе, должны составлять основу армии. Оказалось, что российская армия – это такая огромная потемкинская деревня".

Дикое мародерство в этой потемкинской деревне – следствие тотального, на всех уровнях, мародерства в России: "Можно ли удивляться тому, что солдаты – мародеры? Ну, наверное, можно. А с другой стороны, ты берешь ближайшего друга Путина Чемезова, гендиректора корпорации "Ростех", с которым он еще со времен ГДР: вместе в Дрездене служили. Вот вроде бы глава российской госкорпорации, богатый человек, у которого 700 предприятий, все! Он пишет Путину письмо: "Владимир Владимирович, здесь война, санкции… А можно, я у тебя "Ростелеком" заберу?". Это мародерство – на другом уровне. И если мародерство разрешено наверху, то почему внизу нельзя? Почему внизу должны думать, что заниматься мародерством нельзя обычному солдату? Странная получается картина. С одной стороны, много всяких неожиданностей, а с другой – они все какие-то логичные".

На вопрос Ореста Сохара, почему русские солдаты выносят из квартир украинцев даже поношенное женское белье, Алексашенко ответил так: "Потому что это ребята из деревни. Мы же видим какие-то отрывки: откуда приехали, где служили, откуда родом… Это какие-то самые бедные, депрессивные российские регионы. Представляете, парня 18–19 лет зовут на срочную службу – и он тут же готов подписать контракт с зарплатой 30–50 тысяч рублей. То есть 400, 500, 600 долларов – и идти на войну, потому что в его деревне или городке это какие-то безумные деньги. Он даже не отдает себе отчет в том, что цена этого дела – это, может быть, его жизнь. И когда видит, что к своим кровавым 30 сребреникам может еще что-то прихватить, хватает все, до чего дотягивается".

Как долго Путин сможет вести войну в Украине с такой армией, как скоро российская экономика начнет сыпаться от ударов западных санкций и почему президент РФ все же решился напасть на Украину – даже под угрозой экономической блокады? Ответы на эти и другие важные вопросы вы найдете в программе "Орестократия":