Александр Турчинов: крейсер 'Москва' – это не первое эффективное применение 'Нептуна'

Вчерашнее уничтожение крейсера Москва – это не первое эффективное применение "Нептуна". Об этом сказал экссекретарь СНБО Украины Александр Турчинов, до 2019 года координировавший ракетную программу в Украине.

По его словам, две недели назад наша крылатая ракета нанесла удар по еще одному ключевому кораблю – "Адмирал Эссен".

"Противоракетные средства "Эссена" запеленговали угрозу только при подлете, открыв заградительный огонь, но даже с повреждениями, наша ракета нанесла кораблю значительные потери, выведя его из боевой операции", – отметил Турчинов, объяснив, что для прорыва противоракетной защиты по "Москве" был произведен пуск сразу двух ракет – "результат известен всему миру".

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Экссекретарь СНБО, который в 2015-2019 годах занимался созданием ракетного щита для нашей страны, пояснил, что проект разработки и изготовления Нептуна был реализован КБ "Луч" в нереально короткий срок при минимальном финансировании в условиях военного противостояния с россией.

"Уже в 2018 году были проведены удачные испытания и уничтожены морские цели. Планировалось изготовление не только наземного мобильного комплекса, но и комплексов крылатых ракет морского и воздушного базирования. К сожалению, последние проекты были приостановлены после 2019 года", – отметил он, выразив надежду , что все приостановленные ракетные программы будут восстановлены "и наши крылатые ракеты обретут свои цели и в московском кремле".

Вместе с тем, Турчинов отметил, что заявления "экспертов", "которые, не веря в силу украинского оружия, начали рассказывать об ударе по крейсеру американской противокорабельной ракетой "Гарпун", не соответствуют действительности. Такие "экспертные" вранья тиражируются теми, кто пытается снова свернуть финансирование отечественных ракетных программ", – подчеркнул экссекретарь СНБО.

"Хочу поддержать и поблагодарить наших военных, которые мужественно и профессионально уничтожают врага, а также наших ученых и производственников из КБ "Луч" и других предприятий ОПК во главе с Героем Украины Олегом Коростелевым за их уникальный вклад в оборону нашего государства!", – резюмировал он.