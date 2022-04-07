Сенат США прийняв Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act of 2022.

Закон про надання або здачу в оренду на дуже вигідних умовах зброї та військової техніки Україні.

Звісно, за процедурою ще треба прийняття законопроекту Палатою представників та підпис Президента США. Але в цьому сумнівів немає. Значення має швидкість рішень.

Що це значить вже сьогодні?

По-перше: російська агресія, яка спрямована, насамперед, на знищення України, сприймається, нарешті, як екзистенційна загроза для європейської і світової безпеки.

Видео дня

По - друге: закон буде діяти до тих пір, поки "не припиниться конфлікт, що почався з анексії Росією Кримського регіону України в 2014 році".

По-третє: Президент США має впровадити прискорені процедури для забезпечення своєчасної доставки зброї та техніки, які надаються відповідно до цього закону.

І головне: прийняття в США закону "Про Ленд-Ліз для України" - це свідчення впевненості в нашій перемозі.

Не сумніваюся, що саме так це оцінять і союзники, і загарбники!