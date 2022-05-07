За последние годы кремлевская пропаганда дату 9 мая превратила в инструмент укрепления путинского режима. С целью идеологического воздействия на массы и отвлечения населения от насущных социальных проблем тема победы над фашистской Германией в современной России усиленно эксплуатируется пропагандистами.

Рассказывая о величии СССР, избавившего мир от немецкого фашизма, в сознание миллионов россиян внедряется миф о том, что Россия является не только правопреемницей СССР, но и государством, победившим фашистскую Германию чуть ли не одиночку.

В связи с этим хотелось бы напомнить, что в годы Второй мировой войны из бывших советских республик больше всего пострадала как раз Украина. Ее территория полностью оказалась под немецкой оккупацией со всеми вытекающими отсюда последствиями.

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Ни одна европейская страна не пострадала больше от глубоких ран, нанесенных своим городам, своей промышленности, сельскому хозяйству, людям – как Украина. Она в этой войне понесла едва ли не наибольшее количество людских потерь как среди военных, так и гражданских. По самым скромным подсчетам, число погибших жителей Украины достигало до 14 миллионов. В целом во Второй мировой войне погиб каждый пятый украинец.

Здесь также необходимо учесть, что на территории современной Украины фактически было несколько войн - немецко-польская (1939-45), немецко-советская (1941-45), немецко-украинская (1941 -44), польско-украинская (1942-1947) и советско-украинская (1939-54).

Украина сделала значительный вклад в победу над нацизмом и союзниками Германии. На стороне Объединенных Наций воевали украинцы в составе армий Великобритании и Канады (45 тыс. человек), Польши (120 тыс.), СССР (более 6 млн), США (80 тыс.) и Франции (6 тыс.), а также освободительного движения в самой Украине (100 тыс. в УПА) - вместе 7 млн человек. Более 2,5 млн. украинцев были награждены советскими и западными медалями и орденами, более 2 тысяч стали Героями Советского Союза, из них 32 - дважды.

Так как украинцы участвовали во всех этих войнах с разных сторон, то правильнее говорить накануне 9 мая об изгнании немецких фашистов, а не о победе. С учетом этого логичнее было бы чтить память всех жертв войны, что было сделано несколько лет назад в Украине – 8 мая стало Днем памяти и примирения.

А тем временем российские пропагандисты приступили к занижению заслуг украинского народа в деле победы над немецким фашизмом, подменять символы победы, внедрив вместо гвардейской ленты георгиевскую, сделав гимном России мелодию гимна СССР и др.

Сегодня российская пропаганда без разбора называет фашистами власти Украины и пытается спроецировать идеологическую линию победы над немецким фашизмом в деле оправдания агрессии против Украины.

Российская армия якобы ведет войну против "украинского фашизма", намереваясь освободить украинцев от их власти. В этом контексте дата 9 мая в современных реалиях приобретает совершенно иной оттенок, оправдывая действия Кремля в глазах миллионов россиян.

Актуализация мифа о победе над немецким фашизмом в современной России направлена на создание устойчивой связи с Советским Союзом, особенно на фоне агрессии против Украины. Поэтому я считаю слишком запоздалым заявление Верховной рады Украины о недопустимости монополизации Россией победы над нацизмом во Второй мировой войне.

К тому же международная общественность уже много лет как приравняла преступления СССР, приведшие к началу Второй мировой войны, к действиям фашистской Германии. Тем самым СССР также несет ответственность за жертвы этой войны. Соответственно, раз современная Россия считает себя правопреемницей СССР, она также несет эту ответственность.

Многочисленные и чудовищные преступления, совершенные российской армией во время агрессии против Украины, является воплощением идеологии, которую Кремль насаждал десятилетиями для оправдания путинского режима. Агрессия против Украины обнажила истинное лицо властей России – по своей сути она ничем не отличается от фашистской Германии

К сожалению, в наши дни на тяжелую долю украинского народа вновь пришлась борьба с фашизмом. На этот раз - с российским...