Аэроразведка показала, как ВСУ уничтожают российских оккупантов вместе с техникой. Видео

Украинские аэроразведчики показали, как Вооруженные Силы Украины ликвидируют российских оккупантов вместе с техникой. Врагов украинские воины достают везде.

В частности, для очистки украинской земли от рашистов и их металлолома используются переносные противотанковые управляемые ракеты NLAW. Яркое видео появилось на Facebook-странице Аэроразведки.

"Украинцы помогают нам с дронами. Запад — с NLAWами. Благодаря этому Аэроразведка и бойцы ВСУ устраивают прожарку орков и уничтожение их техники", - констатируют защитники Украины.

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Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Россия в войне против Украины потеряла 19,6 тыс. человек, 732 танка и 157 самолетов.

В частности, защитники Украины в зоне ООС уничтожили два вертолета и много боевой техники оккупантов, ликвидировано было более 90 оккупантов, которые пытались пойти в наступление на востоке нашего государства.

А в Луганской области украинские защитники уничтожили склад с боекомплектом оккупантов.