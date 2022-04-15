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Аэроразведка показала, как ВСУ с помощью дронов уничтожают вражеские танки. Видео

Виталий Семченко
Война в Украине 2022
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Аэроразведка показала, как ВСУ с помощью дронов уничтожают вражеские танки. Видео

Украинские военные продолжают давать жесткий отпор оккупантам. На этот раз бойцы ВСУ уничтожили танк Т-72 вместе с российскими солдатами, которые были внутри.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба Аэроразведки. Там отметили, что для выполнения атаки использовался дрон R18.

Накануне стало известно об еще одной блестящей спецоперации, которую провели Вооруженные силы. Украинские защитники взорвали мост с российской техникой, которая направлялась в Изюм. В результате удалось уничтожить бронеавтомобиль "Тигр", КамАЗ и три "Урала". Эта вражеская колонна намеревалась усилить российскую группировку в Харьковской области.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Россия забрала из Беларуси большую часть своей авиации. На некоторых аэродромах и вовсе не осталось самолетов.

Также мы писали, что в Украине ликвидировали еще одного "топа" российских оккупантов. Ряды "груза-200" пополнил командир первого гвардейского мотострелкового полка Таманской дивизии Денис Межуев.

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