newspaper

"Ад продолжается": войска РФ пошли на штурм и подрыв моста у "Азовстали". Видео с высоты

Анна Паскевич
Война в Украине 2022
2 минуты
13,0 т.
'Ад продолжается': войска РФ пошли на штурм и подрыв моста у 'Азовстали'. Видео с высоты

Оккупанты в Мариуполе 9 мая продолжили штурм металлургического комбината "Азовсталь", в убежищах которого находятся защитники города. В частности, они сосредоточились на подрыве моста, по которому проходила эвакуация.

Видео вражеской атаки с высоты обнародовал в своем Telegram-канале советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. "Пока одни оккупанты вышагивают с простыней проспектами Мариуполя, другие продолжают штурм Азовстали", – написал он (чтобы посмотреть ролик, доскролльте новость до конца).

Оккупанты сосредоточились на подрыве моста, по которому проходила эвакуация
Видео дня

Андрющенко также указал, что, подрывая мост, оккупанты пытаются "максимально отрезать защитников Украины от возможности выхода".

Враг пытается "максимально отрезать защитников Украины от возможности выхода"

"Ад продолжается. Искренне надеюсь, что наших героев удастся спасти. Мы все в безвозмездном долгу перед ними", – отметил советник городского головы.

9 мая оккупанты продолжили штурм "Азовстали"

Как писал OBOZREVATEL, утром 9 мая Андрющенко сообщил, что оккупанты попытались прорваться на "Азовсталь" через мост, по которому проходила эвакуация. Однако украинские воины продолжают отражать атаку за атакой.