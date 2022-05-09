'Ад продолжается': войска РФ пошли на штурм и подрыв моста у 'Азовстали'. Видео с высоты

Оккупанты в Мариуполе 9 мая продолжили штурм металлургического комбината "Азовсталь", в убежищах которого находятся защитники города. В частности, они сосредоточились на подрыве моста, по которому проходила эвакуация.

Видео вражеской атаки с высоты обнародовал в своем Telegram-канале советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. "Пока одни оккупанты вышагивают с простыней проспектами Мариуполя, другие продолжают штурм Азовстали", – написал он (чтобы посмотреть ролик, доскролльте новость до конца).

Видео дня

Андрющенко также указал, что, подрывая мост, оккупанты пытаются "максимально отрезать защитников Украины от возможности выхода".

"Ад продолжается. Искренне надеюсь, что наших героев удастся спасти. Мы все в безвозмездном долгу перед ними", – отметил советник городского головы.

Как писал OBOZREVATEL, утром 9 мая Андрющенко сообщил, что оккупанты попытались прорваться на "Азовсталь" через мост, по которому проходила эвакуация. Однако украинские воины продолжают отражать атаку за атакой.