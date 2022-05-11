'Ад на земле': в Мариуполе показали новые кадры с 'Азовстали'

Российские оккупанты продолжают беспощадно бомбить и обстреливать территорию завода "Азовсталь" в Мариуполе, они усиливают атаки. Последний форпост украинской обороны в уничтоженном Россией городе рашисты превратили в ад.

Над заводом, где находятся украинские воины, в том числе и раненые защитники Украины, небо затянуто густым черным дымом. Видео из устроенного Россией ада показал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

"Мариуполь. Азовсталь. Прямо сейчас. Ад, сошедший на землю. Вот что имел в виду Пушилин, говоря о развязанных руках", - отметил Андрющенко.

Напомним, что 11 мая главарь "ДНР" Пушилин заявил, что у оккупантов "развязаны руки" для атак на "Азовсталь". Будущий фигурант трибунала в Гааге анонсировал усиление атак на завод, потому что там якобы не осталось гражданских. Вроде бы убийства мирных жителей рашистов хоть когда-то останавливали от совершения новых преступлений.

Видео дня

При этом в ООН констатируют: гражданские на "Азовстали до сих пор есть и их необходимо эвакуировать. По оценкам руководителя Донецкой ОВА, на заводе до сих пор остаются около 100 мирных жителей.

К тому же там находятся сотни раненых, которым врачи не могут помочь из-за отсутствия медикаментов. На госпитали, где они лежат, рашисты регулярно сбрасывают бомбы.