'80% личного состава мехбата уничтожили': оккупант пожаловался на большие потери в Украине

Российская Федерация не выполняет "план" по набору контрактников. Государству-агрессору нечем пополнить подразделения путинской армии, понесшие в Украине огромные потери.

Во многих подразделениях армии РФ украинцы уничтожили 60-80% личного состава. Об этом говорится в переписке российского оккупанта, которая находится в Украине, с сотрудницей главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю, скриншоты переписки были опубликованы Службой безопасности Украины.

В переписке в одном из мессенджеров россиянка, работающая в ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю, жалуется оккупанту, который сейчас находится на украинской Херсонщине, на безумный недобор контрактников в России.

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"Недобор сильный. Никто не хочет подписывать. У меня в батальоне 33 человека" – пишет женщина.

При этом, уточняют в СБУ, средняя наполненность батальона, как правило, составляет 500 военнослужащих.

Не лучше ситуация для России и на украинском фронте, в частности, на Херсонщине. Там враг несет огромные потери.

"34 мехбат Карачаевский полностью разъе*али. 80% личного состава уничтожили. Они с позиции снялись, послали на*уй командование", - рассказывает оккупант.

Более-менее похожая ситуация – во многих подразделениях оккупационной армии. По словам женщины, 150-я дивизия потеряла 60% личного состава. А 102-я дивизия, пытавшаяся захватить украинскую столицу Киев - ликвидирована полностью.

"И кем их менять?" – интересуется рашистка.

"Похоже, часть россиян хорошо усвоила уроки ВСУ: остаться дома – единственный способ уцелеть", - заключают в СБУ.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что ВСУ разгромили российскую технику под Изюмом, а "Азов" – на Запорожье.

Всего за минувшие сутки ВСУ ликвидировали 300 оккупантов, доведя потери врага в живой силе до 24,5 тысяч человек.