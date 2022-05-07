42 убитыми и более 100 раненых: украинские военные нанесли удар по полевому лагерю оккупантов

В Украине ликвидировано более 40 российских военных из Амурской области Российской Федерации, более 100 оккупантов получили ранения. Это произошло в результате удара, нанесенного по полевому лагерю бригады, приехавшей убивать украинцев в рамках объявленной Путиным "спецоперации".

Об этом сообщил на своей странице в Facebook журналист Роман Цымбалюк.

Удар был нанесен 4 мая по месту, где оккупанты расположили полевой лагерь 38-й отдельной мотострелковой бригады (в/ч 21720, которая постоянно дислоцируется в с. Екатеринославка Амурской области) 35-й общевойсковой армии.

"Потери личного состава бригады составили: 42 военнослужащих - погибли, более 100 получили осколочные ранения", - рассказал Цымбалюк.

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В комментариях к сообщению журналиста пользователи сети указали, что в Катеринославке планируют организовать и провести парад к 9 мая от КПП указанной воинской части, и предложили поделиться информацией о ликвидации "пушечного мяса" Путина в соцсети.

Призыв, очевидно, был воплощен в жизнь, потому что вскоре в Telegram-канале школы №2 села Екатеринославка появилось сообщение о "хакерской атаке".

Как сообщал OBOZREVATEL, советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал, что ВСУ на Изюмском направлении уже применяют новое дальнобойное оружие. Речь идет о британских ракетах Brimstone.