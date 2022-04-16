27-летний защитник Украины Роман Мерков погиб в боях на Харьковщине. Фото

В боях за Украину в Харьковской области погиб младший лейтенант Мерков Роман Сергеевич. Он был родом из Каменского в Днепропетровской области.

О произошедшей 11 апреля трагедии в Telegram сообщил мэр родного города павшего Героя Андрей Белоусов. От имени всей территориальной общины Каменского городского совета и исполнительного комитета он выразил соболезнования родным и близким военнослужащего.

Похоронят воина на Аллее Славы военного кладбища на Соцгороде в Каменском.

Роман Мерков родился 3 августа 1994 года. Окончил Одесскую национальную академию связи им. О.С.Попова. В рядах Вооруженных Сил Украины служил с 2014 года, защищал родную землю в зоне проведения АТО/ООС. Награжден государственными наградами и наградами Министерства обороны Украины и Службы безопасности Украины. У него остались жена, маленький сын, мать и сестра.

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Напомним: сразу три члена экипажа вертолета Ми-8 погибли, пытаясь спасти раненых защитников Мариуполя. Юрий Тимусь и Иван Ваховский были родом из Львовской области, а Денис Бадика – из Винницкой области. Когда раненых погрузили и вертолет поднялся, его сбили российские оккупнты. Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Как сообщал OBOZREVATEL, в боях за Украину погиб сержант 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ Владимир Балюк. Он пал в бою, уничтожив две вражеские бронемашины десанта и немало оккупантов.