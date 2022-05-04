23-летний боец ВСУ уничтожил три десятка танков и бронетехники РФ: победить зло непросто, но мы это сделаем

23-летний Евгений, оператор ПТРК "Стугна" из 30-й отдельной механизированной бригады уничтожил три десятка вражеских танков и другой бронетехники. Чтобы защищать Украину, он вернулся на родину из Польши, где проработал несколько лет.

На фронте также воюют два старших брата защитника. Его историю поведали в 30 ОМБр.

Уроженец Хмельницкого Евгений – сирота. Он рос в интернате, жил в приемной семье. Когда парню исполнилось 18, он уехал на заработки в Турцию, а затем в Польшу. Однако вернулся в Украину, чтобы защищать родную землю. Именно так раньше поступили двое его братьев. Поэтому парень следовал примеру старших - и подписал контракт с ВСУ два года назад.

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На полигоне учебного центра защитник освоил ПТРК "Стугна" - и присоединился к рядам противотанкового подразделения 30 отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского.

Сейчас за плечами у воина две ротации в зону ООС. Сейчас и Евгений, и оба его брата защищают Украину на одном из направлений войны с Россией, новый этап которой начался с широкомасштабного вторжения российских войск 24 февраля.

Моя задача, как оператора "Стугны", проста и понятна – найти и уничтожить вражескую технику. Главное – не позволить российским танкам подойти близко к нашим позициям. И даже если танков будет очень много и мы не успеем уничтожить их всех, в "ближнем" бою княжеской бригаде тоже есть чем встретить врага. У нас достаточно и украинских, и зарубежных "гаджетов" для превращения российской брони в металлолом. Добавьте сюда чертовски большую мотивацию! У нас здесь настоящее сафари на оккупантов: только моя группа уничтожила более трех десятков единиц российской техники!" - цитируют рассказ защитника на странице бригады в Facebook.

Воин делится: такая эффективность – результат отличной слаженности его группы и хорошее взаимодействие с другими подразделениями Вооруженных Сил Украины. А главное – высокая мотивация и боевой дух. Желание украинских воинов очистить родную землю от врага побуждает их первыми встречать технику российских оккупантов и вступать с ними в бой до полного уничтожения рашистов.

По словам Евгения, украинские пехотинцы называют противотанковые группы своим щитом.

"Не раз приходилось вести бой против российских танков, атакующих при мощной поддержке своей артиллерии, – вспоминает оператор "Стугны". Бывало, что ребята из нашего подразделения даже под "Градами" не бежали прятаться, а продолжали заряжать ракеты, только бы уничтожить как можно больше рашистских танков", – рассказывает воин.

Несмотря на то, что защитнику всего 23 года, у него уже есть жена и двое маленьких детей. За ними, признается Евгений, ужасно скучает и стремится поскорее вернуться в семью.

"План действий у нас прост: чем больше уничтожим этих извергов, чем быстрее выгоним их из Украины – тем скорее вернемся к своим семьям. Я знаю, что победить зло непросто, но мы это сделаем!" – уверяет защитник.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что ВСУ за сутки ликвидировали 300 оккупантов. В общей сложности Россия в Украине потеряла уже около 24,5 тысячи солдат.