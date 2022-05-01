20-летний защитник Украины с позывным 'Змей' в первом бою подбил два танка и одну БМП врага. Фото

Двадцатилетний защитник Украины в своем первом бою подбил два танка и одну боевую машину пехоты (БМП) российских оккупантов. Вражеская колонна, которая пыталась прорваться к житомирской трассе, была остановлена.

Об этом рассказал украинский журналист Егор Логинов. По его словам, воин с позывным "Змей" до полномасштабного российского вторжения был студентом Уманского педагогического университета.

24 февраля он вступил в ряды Киевской территориальной обороны, а уже через несколько дней впервые принял участие в военных действиях возле села Дмитровка в Бучанском районе на Киевщине.

"Первыми в жизни выстрелами из РПГ-7 подбил два танка и одну БМП. Колонна вражеской техники, рвавшаяся к житомирской трассе, была остановлена", – рассказал журналист.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее защитник Украины, который участвовал в боях за Ирпень, рассказал, как украинские воины дали отпор агрессору. Они уничтожали захватчиков из подствольных и ручных противотанковых гранатометов.