18 российских ракет с Каспия ударили по территории Украины, 8 удалось сбить, - отчет Воздушных сил

3 мая российские оккупанты устроили массированные атаки по всем регионам Украины. Ориентировочно было выпущено 18 ракет, которые повредили объекты инфраструктуры Днепропетровской, Кировоградской, Львовской, Винницкой, Киевской и Закарпатской областей.

Из других видов вооружения рашисты выпустили снаряды по Одесскому и Донецкому региону. Об этом сообщили в пресс-службе Военно-Воздушных Сил ВСУ.

"По предварительным данным, за сутки 3 мая противовоздушной обороной Воздушных Сил и Сухопутных войск сбито по меньшей мере 8 крылатых ракет, данные уточняются. Также есть сведения о поражении семи беспилотников и одной авиационной ракеты", – указано в сообщении.

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Также защитники украинского неба подчеркнули, что противник бережет свои самолеты и вертолеты, поэтому не входит в контролируемое Вооруженными Силами Украины воздушное пространство. А вот авиация Воздушных Сил в течение суток совершила десятки боевых вылетов.

"Под прикрытием истребителей группы ударной авиации было нанесено около десяти ракетно-бомбовых ударов по скоплению войск противника, складам боеприпасов и живой силе", – указали в ВВС.

Как сообщал OBOZREVATEL, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал ракетные удары по Украине 3 мая военными преступлениями, которые должны ускорить международный процесс признания России государством, спонсирующем терроризм.