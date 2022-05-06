14 вражеских беспилотников: защитники украинского неба подвели итоги за сутки
В пятницу, 6 мая, на 72-й день полномасштабного вторжения РФ в Украину, украинские воины продолжили наносить урон оккупантам. За текущие сутки было уничтожено не менее 14 вражеских беспилотников.
Об этом сообщает Командование Воздушных сил ВСУ в Telegram. Отмечается, что речь идет о российских беспилотных летательных аппаратах "Орлан-10".
На отлично отработала противовоздушная оборона (ПВО) Воздушных сил и Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.
Также ювелирную работу продемонстрировала авиация Воздушных сил на Юго-восточном направлении.
"Охота продолжается!" – говорится в сообщении.
Напомним: в Днепропетровской области силами противовоздушной обороны был сбит беспилотник оккупационной российской армии. Это произошло днем 6 мая.
Как сообщал OBOZREVATEL, защитники украинского Донбасса в течение пятницы, 6 мая, отразили восемь атак вражеской российской армии. За день наши воины нанесли урон российским оккупантам: сбили 7 беспилотников и уничтожили много техники.