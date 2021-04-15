Знайденого на Київщині Богдана Уніченка оглянули лікарі

Софія Закревська Відео 18:58, 15.04.2021 Оновлено: 19:08, 15.04.2021

2-річного Богдана Уніченка, який раніше зник під Києвом і був знайдений в лісосмузі, оглянули лікарі. Детальніше про історію з пошуками хлопчика читайте за посиланням.

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