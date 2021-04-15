Зеленський розповів про те, як пройшло нове засідання РНБО

Дар'я Дурова Відео 19:46, 15.04.2021 Оновлено: 20:16, 15.04.2021

15 квітня відбулося засідання Ради національної безпеки та оборони України. Президент Володимир Зеленський розкрив деталі рішень РНБО, зокрема – про нові санкції проти контрабандистів.

OBOZREVATEL отримав відео з коментарем голови держави.

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