Виведену з експлуатації вугільну електростанцію було знесено 28-го березня

Obozrevatel Відео 11:00, 29.03.2021 Оновлено: 11:54, 29.03.2021

Виведену з експлуатації вугільну електростанцію на півночі Німеччини було знесено 28-го березня. Електростанція Steag в місті Люнен

була введена в експлуатацію в 1938 році.

Для підриву було використано загалом 420 кг вибухівки та 2100 свердловин. В результаті знесено 110-метрову градирню, 250-метровий димар та 70-метрову котельню.

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