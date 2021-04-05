"Вечірній квартал" проігнорував масковий режим на концерті

Софія Ковнір Відео 16:05, 5.04.2021 Оновлено: 16:09, 5.04.2021

У мережі показали відео, на якому видно, як на концерті гумористичного шоу "Вечірній квартал" в Авдіївці 11 березня актори студії "Квартал 95" засвітилися без масок і не дотримувалися дистанції. Подробиці читайте за посиланням.

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