В Києві розпочали відмивати будівлю Офісу президента

Obozrevatel Відео 17:12, 22.03.2021 Оновлено: 17:17, 22.03.2021

В столиці розпочали перший етап відмивання фасаду Офісу президента від написів, які залишили під час скандальних мітингів 20 березня

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