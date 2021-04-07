В Італії люди вийшли протестувати проти локдауну

Дар'я Дурова Відео 23:32, 7.04.2021

У Римі (Італія) через суворий локдаун люди влаштували акцію протесту. Відбулися сутички з поліцією та затримання.

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