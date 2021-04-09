Українець застряг в ОАЕ через дріфт: на нього чекає суд або штраф

Юрій Сергієнко Відео 21:51, 9.04.2021

Бізнесмен і блогер з Чернівців Олександр Мицкан приїхав в Дубаї (ОАЕ), орендував суперкар Lamborghini для зйомок, після чого його не випустили з країни.

Орендодавці подали на нього заяву в поліцію і вимагають 20 тисяч доларів компенсації за нібито пошкодження, завдані автомобілю. Чоловік запевняє, що він потрапив на шахраїв.

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