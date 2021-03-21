У Зеленського показали Офіс президента після погромів

Марина Ліснічук Відео 13:51, 21.03.2021 Оновлено: 09:53, 22.03.2021

У пресслужбі Офісу президента заявили, що пошкодження будівлі ОПУ, яких було завдано під час акції в підтримку засудженого Сергія Стерненка на Банковій 20 березня, оцінюються приблизно у два мільйони гривень. Детальніше читайте тут.

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