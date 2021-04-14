У Запоріжжі яму на дорозі засипали зліпками щелеп, але потім "передумали". Відео

Дар'я Дурова Відео 01:25, 15.04.2021 Оновлено: 01:25, 15.04.2021

У Запоріжжі яму на дорозі залатали зліпками щелеп, але після публікації в мережі відео очевидця відремонтували більш звичним способом.

Джерело кадрів – Instagram-сторінка "Це Запоріжжя" (its_zp).

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