У Ростовській області на кордоні з Україною помітили військову авіацію

Юрій Сергієнко Відео 00:24, 1.04.2021

У небі над Ростовською областю, біля кордонів України, помітили військові вертольоти.

Також зафіксовано пересування військової техніки в бік окупованого Криму.

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