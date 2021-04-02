У Росії в аеропорту зіткнулися два літаки

Карина Бондаренко Відео 12:33, 2.04.2021 Оновлено: 13:01, 2.04.2021

В аеропорту Сургута (Росія) 2 квітня на землі зіткнулися два літаки ATR-72 і Як-40. Обидва отримали пошкодження.

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