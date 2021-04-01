У Надвірну на Прикарпаття стягнули силовиків

Марина Ліснічук Відео 07:38, 1.04.2021 Оновлено: 07:49, 1.04.2021

До Надвірної на Івано-Франківщину, де у 87-му окрузі вже четверту добу не могли підрахувати результати проміжних виборів депутатів у Раду, стягнули силовиків СБУ. Згодом Центральна виборча комісія продовжила опрацювання протоколів. Детальніше читайте за посиланням.

Джерело відео: Telegram-канал "Типова Надвірна"

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