У Києві зупиняли рух на синій гілці метро

Олег Тимченко Відео 11:28, 7.04.2021 Оновлено: 11:33, 7.04.2021

У Києві в середу, 7 квітня, через технічну несправність потягу на станції "Либідська", тимчасово зупинявся рух на синій гілці метро.

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