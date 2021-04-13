У Києві дідусь, що 2 роки живе в авто, став зіркою інтернету

Василь Михальчук Відео 14:14, 13.04.2021 Оновлено: 14:23, 13.04.2021

У Києві 82-річний дідусь Марат став зіркою соцмереж через те, що він постійно просить грошей на бензин і їжу. Водночас його "Жигулі" в чудовому стані.

Коментувати
Відео

Дивіться також

Перед загибеллю встиг зателефонувати мамі: снайпер РФ убив ще одного молодого захисника України

Ф'юрі – Джошуа: букмекери назвали фаворита супербою

Учасниця "голої" фотосесії в Дубаї вийшла на зв'язок після приїзду в Україну. Відео

У Нікополі вбили волонтерку, яка допомагала військовим: ЗМІ дізналися про зґвалтування і підпал. Фото

Піонтковський оцінив роль Порошенка в тому, що Україна має потужних західних союзників