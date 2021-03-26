У Києві чоловік кидав пляшки в автомобілі

Олег Тимченко Відео 10:11, 26.03.2021 Оновлено: 12:26, 26.03.2021

У Солом'янському районі Києва 25 березня чоловік, кидаючи пляшки з вікна 5 поверху будинку, розташованого на вулиці Волинська, пошкодив 8 автомобілів.

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