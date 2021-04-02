У Києві біля офісу "Глуско-Україна" мітингував Нацкорпус

Олег Тимченко Відео 13:55, 2.04.2021 Оновлено: 13:59, 2.04.2021

У Києві в п'ятницю, 2 квітня, активісти Нацкорпуса палили димові шашки біля головного офісу компанії "Глуско-Україна", яку пов'язують з нардепом від ОПЗЖ Віктором Медведчуком.

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