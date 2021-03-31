У дитсадку під Києвом сталася пожежа: евакуювали 150 осіб

Юрій Сергієнко Відео 19:17, 31.03.2021

У дитячому садку "Альонушка" в Українці Київської області 31 березня сталася пожежа, через що з будівлі довелося евакуювати майже 150 людей.

Її вже ліквідували. Детальніше – читайте тут.

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