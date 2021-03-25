Священна гора аборигенів Австралії перетворилася на водоспад

Андрій Жигайло Відео 19:30, 25.03.2021 Оновлено: 20:10, 25.03.2021

Сильна злива перетворила на водоспад найвідомішу в Австралії скелю Улуру, що розташована в національному парку Улуру-Ката-Тьюта.

Дощі стали причиною найсильнішої за 50 років повені на континенті. Рекордна кількість опадів призвела до прориву гребель і розливу річок.

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