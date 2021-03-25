Стан столичних вулиць після зими

Obozrevatel Відео 11:43, 25.03.2021 Оновлено: 12:19, 25.03.2021

У 2021 році столична влада запланувала капітально відремонтувати вулиці не тільки в центрі міста, але і в спальних районах. У КМДА обіцяють закінчити ремонт проспекту Степана Бандери, вулиці Борщагівської, а також реконструювати вулицю Андріївську на Подолі.

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