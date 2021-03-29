Смертельна аварія на Новоірпінській трасі

Софія Закревська Відео 20:29, 29.03.2021 Оновлено: 20:52, 29.03.2021

У понеділок, 29 березня, на Новоірпінській трасі, біля села Романівка Київської області сталася смертельна ДТП.. Автобус ритуальної служби зіткнувся з автомобілем "Москвич" і перекинувся на бік.

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