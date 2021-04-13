Син Жириновського вплутався в бійку в аеропорту

Дар'я Дурова Відео 21:49, 13.04.2021 Оновлено: 21:50, 13.04.2021

У Москві в аеропорту "Внуково" відбулася бійка між Олегом Ейдельштейном, позашлюбним сином лідера російської партії ЛДПР Володимира Жириновського, і Зелімханом Бітаровим, сином ексглави Північної Осетії В'ячеслава Бітарова.

Джерело відео – Telegram-канал Baza.

Коментувати
Відео

Дивіться також

Українку Ягупову вдруге поспіль визнали найкращою баскетболісткою Євроліги

У Путіна заявили, що готуються до від'єднання Visa та MasterCard у Росії через нові санкції

Українка заявила, що їх змусили вийти голими на балкон у Дубаї

ДТП з тещею Притули: постраждала розповіла про лікування та як проходить суд

Снайпер РФ убив молодого бійця з Буковини: рвався на фронт із 18 років, устиг одружитися і стати батьком