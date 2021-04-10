Російський МіГ-31 підняли для перехоплення американського літака

Софія Закревська Відео 11:43, 10.04.2021 Оновлено: 11:45, 10.04.2021

Російський винищувач МіГ-31 був піднятий в небо для того, щоб перехопити над Тихим океаном американський розвідувальний літак RC-135, заявили у Міноборони РФ.

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