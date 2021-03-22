Неадекватний водій Uklon розбив машину. Відео 18+

Карина Бондаренко Відео 09:20, 22.03.2021 Оновлено: 10:49, 22.03.2021

У Києві вночі, 22 березня, поліція затримала неадекватного водія Uklon, який розбив свій автомобіль Volkswagen. На лінію 102 повідомили кияни, які помітили, як машину крутило по дорозі.

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