Президент Литви заявив, що в Росії вся система – "вбивця"

Юрій Сергієнко Відео 01:11, 7.04.2021

У Росії "вбивцею" є не тільки президент Володимир Путін, а й все система, яку він збудував за 20 років.

Таким чином президент Литви Гітанас Науседа прокоментував свої слова про російського лідера.

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